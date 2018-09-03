زيارة رئيس الفلبين لإسرائيل لشراء أسلحة تثير الجدل

القدس(صدى):

وصل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، المثير للجدل، مساء أمس الأحد، إلى اسرائيل، لشراء أسلحة.

ويرافق دوتيرتي في زيارته التي سينزل أثناءها بفندق حجزوه بكامله له في القدس المحتلة، وفد من 400 شخص.

وتستمر الزيارة حتى الأربعاء، ثم يغادر الرئيس الفلبيني في اليوم نفسه إلى الأردن بزيارة رسمية تستمر أيضا 4 أيام، يقابل خلالها الملك عبد الله الثاني.

وسبق للفلبين أن عقدت أول صفقة أسلحة منها قبل أشهر، في سعيها عن مصدر للسلاح خارج الولايات المتحدة، حيث اعتمدت بندقية Galil الاسرائيلية الصنع، كسلاح رئيسي لأكثر من 120 ألف شرطي ورجل أمن فيها، ونرى دوتيرتي نفسه في الصورة أدناه يحمل واحدة منها في ابريل الماضي.