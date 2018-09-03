بعدما حاول صدمها بسيارته.. محكمة قلوة تفسخ نكاح مواطنة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حكم قاضي المحكمة العامة بمحافظة قلوة بفسخ نكاح مواطنة، بعدما تعدى عليها زوجها وحاول صدمها بالسيارة.

وألزم القاضي الزوج بدفع مؤخر الصداق وقدره 50 ألف ريال، بعد الاستناد إلى شهادة الإبن الذي أقر بأن والدته تعرضت للإهانة والضرب والطرد.

وكانت المدعية قد تطلقت وبعد سنة ونصف من الطلاق راجعها زوجها بعقد زواج جديد، وبمهر 30 ألف ريال، وبمؤخر 50 ألف ريال، إذ كان العيب من الزوج، قبل أن يعتدي عليها ويطردها من المنزل، ويكرر محاولات صدمها بالسيارة وقذفها في شرفها.