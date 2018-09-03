الاستعداد لجزء جديد من ” حكايات بنات ” بدون نجماته الأربع

أماني الغامدي(صدى):

يستعد صناع مسلسل ” حكايات بنات ” لإنتاج موسم جديد، بنجمات جدد، وبدأ المنتجون بالفعل في البحث عن بطلات جديدات صغيرات السن للجزء الرابع، عوضًا عن نجماته الأربع السابقات صبا مبارك، دينا الشربينى، إنجي المقدم، وندا موسى.

ويأتي ذلك بسبب أن أعمار النجمات السابقات غير مناسبة لتأدية الأدوار المرسومة في الجزء الرابع.

ومن جانبه استنكر متابعو المسلسل تغيير البطلات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن خشيتهم من خطوة التغيير خاصة أن بطلاته السابقات استطعن أن يضعهن في صدارة المسلسلات التي تحظى بمتابعة واسعة.