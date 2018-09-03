مطالبات سكان أرخبيل جزر فرسان بإنشاء جسر يربط بين الجزيرة وجيزان تتجدد

علي القحطاني (صدى):

جدد سكان وزائري أرخبيل جزر فرسان مطالباتهم بإنشاء جسر يربط بين الجزيرة ومدينة جيزان.

ويأتي ذلك بعد المعاناة الطويلة التي يعانيها السكان والزوار في حال تعطُّل العبَّارات، أو حالات الرياح التي تمنع الإبحار، والتي ينتج منها أحيانًا نقص الوقود والغاز.

ودشن الأهالي وسما بعنوان ” جسر الملك سلمان لأهل فرسان ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ليعربون عن معاناتهم.

وقال أحد المغردون: ” إن جسر فرسان أمنية لكل فرساني، ولكل أبناء المملكة العربية السعودية الذين يتطلعون بشغف لزيارة هذه الجزيرة الرائعة، جزيرة الأدب والفكر والاقتصاد والتنمية السياحية والتاريخ ” .

وقالت مغردة أخرى : ” جزر فرسان لها أهميتها التاريخية والاستراتيجية، وهي كنز سياحي ينتظر الاستثمار، فإذا تعذر بناء #جسر_الملك_سلمان_لأهل_فرسان فلا بد من بناء مطار بجزيرة فرسان. الأهالي يعانون العزلة إذا ما هبت ريح منعت الإبحار عزلة تهدد المرضى وتوفير غذائهم واحتياجاتهم الضرورية؛ لأنه لا مراكب حينها تبحر ” .