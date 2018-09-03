رجل يطالب بمليون دولار تعويضا عن سجنه ظلم

واشنطن(صدى):

قضى رجل أمريكي 17 عامًا من عمره في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، وإذ بالشرطة تعثر على المتهم الحقيقي الذي اكتشفت أنه شبيه السجين المظلوم.

وسُجن ” ريتشارد جونز ” بتهمة السطو المسلح في عام 1999، وبينما كان في السجن، أخبره سجناء آخرون عدة مرات أنه يشبه مجرم يُعرف باسم ريكي آموس إلى حد كبير، وفي وقت لاحق بعد عدة تحقيقات، تبين أنه لم يكن هناك أي دليل للحمض النووي أو بصمات الأصابع يربط ريتشارد بالجريمة.

والآن وبعد عام من إطلاق سراح ريتشارد العام الماضي ،يطالب بالحصول على مليون دولار تعويضًا عما تعرض له من ظلم وسنوات عمره الضائعة.