المصائب تلاحق ” بي إن سبورت ” .. الكويت تتقدم بشكوى ضدها

نواف السالم(صدى):

استمرارا للمصائب والصفعات التي تتلقاها بي ان سبورت القطرية، تلقى جهاز حماية المنافسة الكويتي شكويين ضد قنوات ” بي إن سبورت ” تتهمها فيها بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات للمشاهدين في الكويت.

وجاءت الشكوى بسبب أن القنوات القطرية لا تملك إذناً مسبقاً من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة، كما اعتبرت الشكوى الثانية أن ما تقوم به ” بي إن ” ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية.

وجاء في الشكوى، أنه من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا، ما يمثل تدخلا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته.

ومن المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني للقنوات القطرية ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة قد غرمت الشهر الماضي ” بي إن ” 10 ملايين ريال وإلغاء تصريحها وإلزامها باسترداد كافة المكاسب المالية التي حصلت عليها، نتيجة المخالفة، كما أصدر القضاء المصري أيضًا غرامة قدرها 400 مليون درهم بسبب ممارساتها الاحتكارية.