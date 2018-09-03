الدوسري يصفع تميم ” المعزول ” بكلمات نارية

عادل الحربي (صدى):

هاجم الكاتب الصحفي سلمان الدوسري من أسماه بـ ” المعزول ” ، هجوما ناريا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .

وقال ” الدوسري ” في تغريدته: ” المعزول يجمع أزذل البشر ويسميهم معارضين… لم يجد ” محترم ” واحد يقبل أن يكون تابعاً له ” .

وتابع : ” المتردية والنطيحة ” رجالهم ” …والغدر غايتهم… قل لي من ” جنودك ” أقول لك من أنت! ” .

وتوصل المغردون المتابعون لـ ” الدوسري ” إلى أنه يقصد بالمعزول الأمير القطري المدلل تميم بن حمد.

وفسر المغردون أن تميم هو المعزول الذي فقد حلفاءه العرب واختار إيران وتركيا والمنظمات الإرهابية حلفاء له ضد أشقائه العرب.