الدوسري يصفع تميم ” المعزول ” بكلمات نارية
هاجم الكاتب الصحفي سلمان الدوسري من أسماه بـ ” المعزول ” ، هجوما ناريا عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .
وقال ” الدوسري ” في تغريدته: ” المعزول يجمع أزذل البشر ويسميهم معارضين… لم يجد ” محترم ” واحد يقبل أن يكون تابعاً له ” .
وتابع : ” المتردية والنطيحة ” رجالهم ” …والغدر غايتهم… قل لي من ” جنودك ” أقول لك من أنت! ” .
وتوصل المغردون المتابعون لـ ” الدوسري ” إلى أنه يقصد بالمعزول الأمير القطري المدلل تميم بن حمد.
وفسر المغردون أن تميم هو المعزول الذي فقد حلفاءه العرب واختار إيران وتركيا والمنظمات الإرهابية حلفاء له ضد أشقائه العرب.
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