بالفيديو.. الوقاع: شعب اليمن سعيد بتقدم التحالف

فهمي محمد(صدى):

قال الدكتور نايف الوقاع الباحث السياسي، إن تقدم قوات التحالف الداعم للشرعية باليمن، يُسعد الشعب اليمني.

وأوضح ” الوقاع ” لبرنامج أحداث 24، أن سعادة وترحيب الشعب اليمني بتقدم قوات التحالف؛ جاء بعد أن ضاقت بهم اعتداءات جماعة الحوثي.

ولفت إلى أن الشعب اليمني سعيد لنجاح التحالف في الرد على لغة الحوثيين التي لا تعرف إلا السلاح والقتل.