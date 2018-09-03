بالفيديو.. الوقاع: شعب اليمن سعيد بتقدم التحالف
قال الدكتور نايف الوقاع الباحث السياسي، إن تقدم قوات التحالف الداعم للشرعية باليمن، يُسعد الشعب اليمني.
وأوضح ” الوقاع ” لبرنامج أحداث 24، أن سعادة وترحيب الشعب اليمني بتقدم قوات التحالف؛ جاء بعد أن ضاقت بهم اعتداءات جماعة الحوثي.
ولفت إلى أن الشعب اليمني سعيد لنجاح التحالف في الرد على لغة الحوثيين التي لا تعرف إلا السلاح والقتل.
د. نايف الوقاع:
الشعب اليمني سعيد بتقدم قوات التحالف بعد أن ضاقت بهم اعتداءات … للرد على لغة الحوثيين التي لا تعرف إلا السلاح والقتل.#انهيار_الحوثي #ايران #اليمن #السعودية #قطر #الحديدة #التحالف_العربي #سوريا #مضيق_باب_المندب #الارهاب #أحداث_24 pic.twitter.com/iUSdGqLm1H
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) September 2, 2018
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