توديع لافت من مبتعث لجيرانه بعد 6 سنوات دراسة في بريطانيا

نايف السالم(صدى):

ودَّع مبتعث سعودي، جيرانه بشكل خاص، حيث اختار أن يضع لافتة شكر كبيرة لهم على المنزل.

وكان المبتعث الدكتور عايض الشهراني، يقيم في مدينة نيوكاسل البريطانية، وفكر في توديع جيرانه بهذه الطريقة.

وكتب المبتعث على اللافتة : ” الجيران والأصدقاء وزملاء الدراسة وجميع من طرقوا قلوبنا وأبوابنا شكرًا لكم لأنكم جعلتم أخر 6 سنوات من تجربتنا هنا رائعة نحن نستعد للعودة إلى الوطن وستظلون دائمًا عالقين في قلوبنا ” .