بالفيديو.. ” علي بن صالح المري ” يوضح حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله
أوضح الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الأحد، حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله.
وقال الشيخ خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” ، في حلقة اليوم، يجب على الإنسان أن يحفظ لسنه ولا يحلف على شيء.
#يستفتونك مع الشيخ علي بن صالح المري @FaisalJuthayyan @alisalehalmarri
ما حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله ؟ https://t.co/2YiPFyCCi6 pic.twitter.com/NbneLvb0po
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 2, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53267 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32536 ] نشر منذ 41 دقيقة
إذا حلفت
خلك قد الحلفان
تراك حالف بعظيم
لكن بعض الناس خلاص
صاير الحلفان على راس لسانه
مثل شربة الماء
وجهه مثل قفاه
وليته قد كلمته😐