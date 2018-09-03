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بالفيديو.. ” علي بن صالح المري ” يوضح حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله

بالفيديو.. ” علي بن صالح المري ” يوضح حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله
علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الأحد، حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله.

وقال الشيخ خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” ، في حلقة اليوم، يجب على الإنسان أن يحفظ لسنه ولا يحلف على شيء.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53267 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 32536 ] نشر منذ 41 دقيقة

إذا حلفت
خلك قد الحلفان
تراك حالف بعظيم
لكن بعض الناس خلاص
صاير الحلفان على راس لسانه
مثل شربة الماء
وجهه مثل قفاه
وليته قد كلمته😐

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