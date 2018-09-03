بالفيديو.. ” علي بن صالح المري ” يوضح حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله

علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ علي بن صالح المري، اليوم الأحد، حكم من حلف على شي لا يفعله ثم فعله.

وقال الشيخ خلال مشاركته في برنامج ” يستفتونك ” ، في حلقة اليوم، يجب على الإنسان أن يحفظ لسنه ولا يحلف على شيء.