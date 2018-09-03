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” العكايشي ” يقرر رفع شكوى ضد الاتحاد لدى ” فيفا “

” العكايشي ” يقرر رفع شكوى ضد الاتحاد لدى ” فيفا “
ماجد محمد(صدى):

قرر التونسي أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد الذي خرج من حسابات الأرجنتيني رامون دياز، تقديم شكوى ضد النادي في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورفض ” العكايشي ” الشكوى ضد الاتحاد لعدم تسلمه مستحقاته خلال الفترة الأخيرة والتي تقدر بـ6.5 مليون ريال .

يذكر أنه كان قد فسخ عقده مع الاتحاد، وكان المهاجم الأساسي للعميد خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يخرج من حسابات المدرب في الموسم الحالي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 1 ساعة

المفروض يتم خصمها من حساب عضو الشرف اللي تكفل بالصفقه.

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