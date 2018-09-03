” العكايشي ” يقرر رفع شكوى ضد الاتحاد لدى ” فيفا “
قرر التونسي أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد الذي خرج من حسابات الأرجنتيني رامون دياز، تقديم شكوى ضد النادي في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
ورفض ” العكايشي ” الشكوى ضد الاتحاد لعدم تسلمه مستحقاته خلال الفترة الأخيرة والتي تقدر بـ6.5 مليون ريال .
يذكر أنه كان قد فسخ عقده مع الاتحاد، وكان المهاجم الأساسي للعميد خلال المواسم الأخيرة، قبل أن يخرج من حسابات المدرب في الموسم الحالي.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1013 ] نشر منذ 1 ساعة
المفروض يتم خصمها من حساب عضو الشرف اللي تكفل بالصفقه.