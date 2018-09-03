شرطة الشرقية تقبض على فتاة سرقت سيارة متوقفة أمام ماركت بالدمام

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على فتاة سرقت سيارة متوقفة أمام سوير ماركت بالدمام، حيث التقط كاميرات المراقبة فيديو للفتاة أثناء قيامها بالسرق.

وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة إحدى المركبات، باشرت شرطة مدينة الدمام يوم الأحد 15/ 12 /1439هـ بلاغًا عن تعرض سيارة للسرقة وهي في وضع التشغيل.

وأكد أنه تم تحديد هوية المتورطَيْن في ذلك وهما شاب وفتاة ” وافدان ” في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليها واعترفا بقيامهما بالسرق، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

ووثقت الكاميرات، الفتاة وهي تترجل من سيارة وتلتفت يمين ويسار قبل أن تقوم بعملية السرقة.

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