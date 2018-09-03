تفاصيل نجاة مدرسة من دهس متعمد في محايل

علي العنزي(صدى):

حاول قائد مركبة دهس مشرفة تربية في أحد شوارع محافظة محايل عسير لدى عودتها من مقر عملها إلى منزلها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت المحقق.

وروى زوج المشرفة يدعى أحمد آل مطري تفاصيل الواقعة قائلا، أثناء عودة المشرفة اليوم الأحد إلى بيتها مع سائق استأجرته لتوصيلها ورضيعها إلى منزلها، لعدم توفير إدارة التعليم التابعة للمنطقة وسائل مواصلات وأثناء سيرهم على طريق الحيلة لاحظت مركبة تقترب من السيارة التي تقلها، بدأ سائقها بمحاولة إيقافهم واصطدم بهم من الخلف فتوقف السائق،بحسب عكاظ.

وأضاف: أن زوجته نزلت من السيارة ومعها صغيرها، إلا أن قائد المركبة الأخرى حاول دهسهما، فأتجهت إلى الشارع المعاكس ولحق بها قائد المركبة، وطلبت نجدة المارة و التفوا حولها، مما أدى إلى هروب السائق.

وأكد الزوج أنه تقدم ببلاغ لشرطة المحافظة ، التي تمكنت من الإطاحة بالجاني وأحالته لجهة الاختصاص، فيما كشف مصدر أمني أن التحقيقات لا زالت جارية مع الجاني الذي تم التحفظ عليه.