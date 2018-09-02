بالصور.. هوم سنتر تفتتح متجراً في الظهران مول لتحسين تجربة التسوق في المملكة

محمد السعران(صدى):

هوم سنتر تفتتح متجراً في الظهران مول لتحسين تجربة التسوق في المملكة المتجر الجديد بمساحة 5650 متراً مربعاً يحدّد نهج هوم سنتر الجديد كلياً .

أطلقت هوم سنتر، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية الرائدة في الشرق الأوسط، متجرها لبيع التجزئة بأسلوبه الجديد في الظهران مول، في المملكة العربية السعودية، والذي افتتح أبوابه هذا الأسبوع على مساحة 5650 متراً مربعاً، ليقدم تجربة تسوق تعدّ الأولى من نوعها لعملاء هوم سنتر الأوفياء في المنطقة.

ويمتد متجر هوم سنتر بطرازه الجديد على مساحة طابق واسع، ويتميز بعرض شقة نموذجية، و ” غرفة أحلام ” تقدم للعملاء رؤية شاملة تضم تشكيلة واسعة من المفروشات والديكورات المنزلية المتوفرة، ومجموعة من الطرق الرائعة لدمج التصميمات معاً بأسلوب سلس، وأسعار معقولة.

ويضم متجر هوم سنتر الجديد أيضاً أقساماً مختلفة ترتكز على غرف المعيشة، وتناول الطعام والنوم ومساحات لعب الأطفال، وتوفر تجربة تفاعلية لتحفيز خيالات المتسوقين. ويعدّ التصميم الجديد مثالاً على المرونة والانسيابية التى تتميز بها تجربة التسوق في هوم سنتر.

وعززّت هوم سنتر تجربة بيع التجزئة في المتجر الجديد لتلائم مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، مع إدخال ميزة ” انقر واجمع ” في المملكة العربية السعودية، والتي تمزج بين سهولة وتلقائية التسوق عبر الإنترنت، وبين تجربة التسوق الفعلية داخل المتجر. وسيتمكن العملاء الآن من التسوق والانتقاء بين تشكيلة المنتجات الواسعة عبر الانترنت، أثناء جولاتهم الداخلية، وإضافتها إلى المشتريات التي اختاروها من المتجر.

وفي معرض حديثه عن المتجر الجديد، قال سمير جاين، الرئيس التنفيذي في هوم سنتر: ” في إطار نهج هوم سنتر الدائم لتوفير منتجات عصرية بأسعار معقولة، نعتزم تجديد علاقتنا مع عملائنا مع إطلاق متجرنا الجديد في الظهران مول، عبر تزويدهم بتجربة تسوق عصرية لا تضاهى. ويعكس هذا المفهوم المبتكر التزامنا المتواصل بتلبية احتياجات الأجيال الجديدة من المتسوقين وتفضيلاتهم ” .

وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد عملاء هوم سنتر من الخدمات المبتكرة العديدة الأخرى، والتي تشمل خدمة المتسوق الشخصي، وخدمة تصميم الغرف التي تتيح لهم الحصول على استشارات مجانية حول أحدث التوجهات في عالم التصميم الداخلي، إلى جانب خدمات التوصيل السريع والمنزلي، والتي تضفي مزيداً من السهولة والمرونة على تجربة التسوق.

وترافق افتتاح متجر هوم سنتر الجديد في الظهران مول مع احتفالية تقليدية شارك فيها الراقصون وعازفو العود، وقدمت فيها القهوة العربية والتمور للحاضرين. وحظي أول 100 متسوق في المتجر بهدايا مجانية، كما أتيحت الفرصة أمام المتسوقين للاستفادة القصوى من مجموعة العروض والأسعار الخاصة، والانتقاء بين ثلاث تشكيلات جديدة لأثاث الغرف والمقاعد المبتكرة التي تضفي مزيداً من الطاقة والحيوية على التصميمات الداخلية للمنازل.