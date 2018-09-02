بالصور.. مركز صحي شبرًا يحفز العاملين على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة

محمد السعران(صدى):

مركز الرعاية الصحية الأولية بحي شبرًا خلال الاجتماع الدوري الشهري المقام بالمركز يقوم بتكرم مجموعة من العاملين على مستوى المركز واللذين تميزو في أداء عملهم بالمركز او القسم الذي يعمل به الموظف ، وذلك نظير نجاحه في تطبيق معايير العمل الإشرافي أو الإداري وأهمها معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحسين وتطوير بيئة العمل، بحيث تكون بيئة محفزة للعاملين في المركز الصحي وجاذبة لمتلقي الخدمة وما عمل من تجديدات على صعيد البنية التحتية بالمركز، وأيضا إضافة أفكار إبداعية أسهمت في تحسين خدمة معينة أو تعزيز كفاءة العمل بالمركز .

والتكريم والتحفيز وسيلة لزيادة الإنتاج والمردود عند الموظفين بالمركز .

تم تكريم خلال الاجتماع الشهري للمركز الموظف المثالي صالح الربيع والموظفه المثاليه الصيدلانيه خوله السويدان والقسم المتميز قــســمـ الجودة نوف العصيمي .