بالفيديو.. ” أوباما ” يضحك الحاضرين في جنازة ” ماكين ” على ” ترامب “

واشنطن(صدى):

انتقدالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير مباشر خلال كلمته بجنازة السيناتور الأمريكي جون ماكين.

وأثار ” أوباما ” ضحك الحاضرين عندما تحدث عن صفات ترامب بشكل غير مباشر، فقد يتحدث بتأثر عن صفات ماكين الحميدة، ثم تحول للسخرية من سياسة ” ترامب ” وانتقاده دون أن يذكر اسمه صراحة، حيث قال عنه: ” مستهتر، يتميز بروح الدعابة، وبه نزعة بسيطة للإيذاء ” .