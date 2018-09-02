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بالفيديو.. ” أوباما ” يضحك الحاضرين في جنازة ” ماكين ” على ” ترامب “

بالفيديو.. ” أوباما ” يضحك الحاضرين في جنازة ” ماكين ” على ” ترامب “
واشنطن(صدى):

انتقدالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير مباشر خلال كلمته بجنازة السيناتور الأمريكي جون ماكين.

وأثار ” أوباما ” ضحك الحاضرين عندما تحدث عن صفات ترامب بشكل غير مباشر، فقد يتحدث بتأثر عن صفات ماكين الحميدة، ثم تحول للسخرية من سياسة ” ترامب ” وانتقاده دون أن يذكر اسمه صراحة، حيث قال عنه: ” مستهتر، يتميز بروح الدعابة، وبه نزعة بسيطة للإيذاء ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53267 ] نشر منذ 2 ساعتين

المثل قال // ان شاء الله صلاح بيض بقيظ ,,

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