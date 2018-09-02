الهلال يواصل تدريباته استعداداً للفيصلي

نواف السالم(صدى):

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم، تدريباته بعد أن تمتع اللاعبون براحة يوم أمس، بدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني.

وفرض المدير الفني جورج جيسوس تدريبات فنية متنوعة ، واختتم الجهاز الفني مران اليوم بتدريبات الجري على سرعات ومسافات مختلفة.

شارك الثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف بالتدريبات الجماعية ، فيما تواجد محمد البريك في العيادة الطبية نظير تعرضه لالتواء أثناء لقاء الفيحاء.

يواصل الفريق تدريباته يوم غد الاثنين على فترتين صباحية ومسائية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام الفيصلي مساء يوم الخميس المقبل بمقر النادي.