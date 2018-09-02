الصحة تحذر من الأغذية الممنوع بيعها في ” المقاصف “

عادل الحربي (صدى):

قدم خبراء الصحة لأولياء الأمور والطلاب نصائح مع بدء الموسم الرياضي الجديد، حيث أكد على ضرورة تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

وعممت وزارة التعليم في وقت سابق بالأغذية الممنوع تداولها في المقاصف المدرسية ومنها : الحلوى بأنواعها والشوكولا والعلك والمصبرات والمسليات الخاوية ذات القيمة الغذائية المنخفضة بجميع أنواعها بما في ذلك الشيبس بأنواعها المختلفة، المشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة.

ويمنع الطلبة من إحضارها من خارج المدرسة، العصائر والمشروبات السكرية التي تقل فيها نسبة العصير في 30%، اللحم والكبدة، الطعمية