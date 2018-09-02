هجن ” النايفات ” تظفر بالنوماس في ثاني أيام التنشيطي بمهرجان ولي العهد للهجن

الطائف(صدى):

تواصلت اليوم، مرحلة الأشواط التنشيطية الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن، والمقامة فعالياتها على أرض ميدان الطائف ، بتنفيذ 41 شوطاً، خصصت لفئة ” حقائق قعدان ” ، بمسافة 2 كلم، على فترتين صباحية ومسائية .

وانتزعت هجن ” النايفات ” النجومية المطلقة في الأشواط المفتوحة، فيما كان ملك الهجن علي راشد المري الأكثر فوزاً بالمركز الأول في الأشواط العامة ، فيما نال أصحاب المراكز العشرة الأوائل في الأشواط العامة المبالغ المالية المخصصة لكل مركز .

وجاءت نتائج الهجن الفائزة بالمركز الأول في الفترة الصباحية على النحو التالي : الشوط الأول ” شاهين ” لهجن الرئاسة، الشوط الثاني ” شهلول ” لهجن النايفات، والشوط الثالث ” شهلول ” لهجن النايفات، و الشوط الرابع شهلول لهجن النايفات، والشوط الخامس ” مياس ” للشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشوط السادس ” خطاف ” لعبدالله سالم القحطاني، والشوط السابع ” النادر ” لرياض ثامر السعدون، والشوط الثامن ” سياف ” لمبروك مانع آل عامر، والشوط التاسع ” النايف ” لعبدالله محمد الدوسري، والشوط العاشر ” الشيب ” لبطحان مسعود المري، والشوط الـ 11 ” سياف ” لرشيد هادي آل عباس، والشوط الـ 12 ” الطاير ” لسعيد مظفر العامري، والشوط الـ 13 ” شاهين ” لمرزوق مشخص القرشي، والشوط الـ 14 ” راهي ” لسعيد مظفر العامري ، والشوط الـ 15 ” مبعد ” لسعيد مظفر العامري، و الشوط الـ16 ” وقاد ” لناشي رضيان البقمي، والشوط الـ 17 ” نجران ” لناجي مسفر آل رزق، والشوط الـ 18 ” مبلش ” لبجاش عبدالله المري، و الشوط الـ 19 ” سياف ” لناجي مسفر آل رزق، والشوط الـ 20 ” برهان ” لمسعود عبدالهادي المري، والشوط الـ 21 ” الحذر ” لعلي راشد سعيد المري، و الشوط الـ 22 ” الفايز ” لعلي راشد سعيد المري، و الشوط الـ 23 ” سمران ” لعلي راشد سعيد المري ، والشوط الـ 24 ” ولد متعب ” لعلي راشد سعيد المري، والشوط الـ 25 ” لطام ” لعلي راشد سعيد المري، و الشروط الـ 26 ” مهلي ” لسعيد طالب شريم المري، والشوط الـ 27 ” مطرب ” لجابر دغيم الهاجري ، والشوط الـ 28 ” شاهين ” لعلوش راجس الدوسري، و الشوط الـ 29 ” الناوي ” لحشر ظفر الهاجري، والشوط الـ 30 ” شاهين ” لعلي راشد سعيد المري.

فيما كانت نتائج الفترة المسائية كالتالي : الشوط الأول ” بلقيس ” لنايف بن صالح اليامي، الشوط الثاني ” الشبل ” لبندر محمد العتيبي، الشوط الثالث ” حياتي ” لحمد محمد العجمي ، الشوط الرباع ” الفايز ” لمحمد صالح اليامي، الشوط الخامس ” متعب ” لحشر ظفر الهاجري، الشوط السادس ” سياف ” لحسين حمد اليامي، الشوط السابع ” رعد ” لمحمد بطشان اليامي ، الشوط الثامن ” شاهين ” لحسن سعد عامر اليامي، الشوط التاسع المستشار ” لنايف صالح العتيبي، الشوط العاشر ” سعد ” لعجمي خميس عجمي، الشوط الـ 11 ” نادر ” لخلف مبارك راشد الجافله.

وفي سياق ذي صلة كرمت مساء اليوم ” هجن النايفات ” الفائزين بالمراكز الأولى في سباق التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن بميدان محافظة الطائف في الأشواط العامة لسن الحقايق (قعدان) ،التي تضمنت 30 شوطاً في الفترتين الصباحية والمسائية بمجموع 30 شوط ، وقدمت ” هجن النايفات ” الراعية لأشواط الحقايق القعدان الدروع للفائزين .

يذكر أن مرحلة الأشواط التنشيطية الثانية بمهرجان ولي العهد للهجن تتواصل صباح يوم غدٍ، في يومها الثالث بتنفيذ 45 شوطاً خصصت لفئة ” لقايا بكار ” ، يصل مجموع جوائزها إلى (1.290.000) ريال .