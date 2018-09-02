بالفيديو.. رد وكيل وزارة التعليم على تأخر المقررات الدراسية

علي القحطاني(صدى):

أوضح نامي الجهني، وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، أن المقررات الدراسية أغلبها وصلت إلى المدارس، مؤكدًا أنه تم تعيين 9 آلاف معلم ومعلمة جدد في العام الجديد.

وطالب ” الجهني ” في حواره ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، بألا يركزوا على سلبيات الوزارة، مشيرًا إلى أنه من حق الناس أن تتسائل لكن لابد أيضًا من التحدث عن الإيجابيات التي قامت بها الوزارة.

وأشار إلى أنه إذا تأخرت المقررات الدراسية فلابد وأن يكون له سبب، فالوزارة لا تقصد أن تتأخر.