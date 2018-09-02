57 متطوعا لتوزيع 5200 أضحية ببر الشرقية

محمد فؤاد(صدى):

تطوع 57 متطوعا ببرنامج أضاحي 39 الذي نفذته جمعية البر بالمنطقة الشرقية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن المتطوعين عملوا خلال البرنامج ىما يزيد عن 8 آلاف ساعة تطوعية قاموا خلالها على توزيع وتنظيم 5200 أضحية تم ذبحها من خلال 3 مسالخ بالمنطقة الشرقية وأكد العفيصان أن لجنة الفرز والمسالخ راعت أن تكون الأوزان أكثر من 45 كيلو جرام كذلك راعت وزن الأضاحي قبل وبعد الذبح والسلخ حيث تم تحديد الوزن المتوسط للأضحية مع الحرص على خلو الأضحية من العيوب الشرعية للأضحية ومطابقتها للمواصفات .

من جانبه أكد يوسف المقرن مساعد الأمين العام مدير برنامج أضاحي 39 أن الجمعية راعت أن تكون أسعار أضاحي 39 مناسبة للمضحين فقامت بعرض البرنامج على أكثر من مورد لتحديد السعر لاختيار أقل الموردين سعرا وأعلاهم جودة لتستقر أسعار أضاحي هذا العام على 1250 ريالا للنعيمي و750 ريالا للسواكني ومن ثم تعميم هذه الأسعار على كافة الجهات وفروع بر الشرقية التي عملت على برنامج أضاحي 39.