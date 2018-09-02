إعلان تنفيذ برنامج متكامل للكشف على المنشطات خلال منافسات الدوري

طلال الغامدي(صدى):

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات على تنفيذ برنامج متكامل للكشف عن المنشطات خلال منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، يشمل برامج الفحص خلال المباريات وخارج المنافسة.

يأتي ذلك تماشيًا مع سياسات وقوانين ” فيفا ” والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لتكثيف الفحوصات في منافسات كرة القدم والحرص على تطبيق كل المعايير اللازمة لتنفيذ دوري محترفين متكامل.

وقدَّم اتحاد الكرة واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، شكرهما لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه وتوجيهاته وحرصه الشديد على تنفيذ هذه البرامج بكل احترافية ودقة.