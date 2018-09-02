خبير تقني يكشف عن طريقة سهله لربح 700 ريال في 30 دقيقة

حمود العنزي (صدى):

كشف خبير تقني عن طريقة سهلة في صيانة الحواسيب تربح 700 ريال في نصف ساعة.

وقال المهتم بالتقنية عبدالعزيز الحمادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” اليوم نزلت سوق الحواسيب ( يعمل به 99% من الهند وباكستان ) بسبب عطل في هارديسك قديم، وجدت أرخص سعر لاسترجاع البيانات 700 ريال! ” ، مصيفا: ” رجعت البيت وفكيته وخلال أقل من نصف ساعة استرجعت البيانات ووفرت 700 ريال! ” .

وتابع الحمادي: ” اليوم في أحد محلات الحواسيب كنت جالسًا بجانب عاملين يتكلمان عن شراء قطع من موقع أمازون، يقول الأول للثاني عن قطعة في يد الثاني: (سعرها 96 دولارًا مع الشحن!) وفي نفس المحل نفس القطعة تباع بما لا يقل عن 600 ريال! وهو سعر السوق المحلي! ” .

وأكد المهتم بالتقنية أن العمل في مجال صيانة الحواسيب والأجهزة مربح جدًّا .

يذكر أن صيانة الحاسوب هي عملية دورية تضمن بقاء الحاسوب يعمل بالشكل المطلوب، كما أنها تمنع حدوث أيّ مشاكل حرجة لاحقًا قد يتعرض لها الجهاز، فهي تُساعد في الكشف المُبكر عن أي مشكلات، كما أنها تعمل على الكشف عن وجود الفيروسات أو البرامج غير المرغوبة والتي قد تضر الجهاز بشكلٍ كبير.