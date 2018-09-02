بالفيديو.. راعي ماشية يكبل كفيله في الصحراء
أظهر مقطع فيديو وافد من الجنسية الإفريقية، وهو يكبل كفيله المسن في الصحراء، حيث أنه يعمل راعيًا للمواشي عنده ولم يعطيه راتبه.
ويظهر مقطع الفيديو توسلات المسن بأن يتركه ولا يأخذ نقوده، بينما يصر الوافد على أن يوثقه في زاوية حديدية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53248 ] نشر منذ 1 ساعة
تعامل باالطيب تلقى طيب ، والعكس باالعكس ,, لاشك في ذالك ..
,, اما باالطريقة هذي ، فهذا شي فضيع ولابد للعامل من معاقبة شديده ومنع من العوده بعد الترحيل ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2036 ] نشر منذ 1 ساعة
والله هو يستاهل يازول
بس مو بالطريقة ذي لدينا ولله الحمد دولة بها نظام وقانون ياخذ حقك من حبب عيونة
ابو وليد[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 1 ساعة
يشغلون العامل عده سنوات وآخر شي يطردونه ولا يعطونه حقه — اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
محمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا حادث خطيييىر جدا
وصل الحال بالزول التطاول على المواطن والأمن في هالبلد وتربيط كفيله كالبهائم وتصويره ونشر الصور امام العالم وابناء جلدت في بلده …؟
نتمنى من معالي النائب العام سرعة القبض عليه واضهار ذلك بالصور…. وكذلك تطبيق عقوبه الجرائم الالكترونبه بحقه ليعلم الأجنبي معنى ان تعيش بهذا البلد…
هناك طرق نظاميه لتأخذ حقك ونحن معك .. لاكن ما فعلته جريمه اكبر مما فعل بك
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1751 ] نشر منذ 21 دقيقة
قد يعدل الظالم ،وقد يظلم العادل ،لإنها امور ليست متناقضة ،فالعدل والظلم افعال وليست اشخاص !.
((نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا)).