بالفيديو.. راعي ماشية يكبل كفيله في الصحراء

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو وافد من الجنسية الإفريقية، وهو يكبل كفيله المسن في الصحراء، حيث أنه يعمل راعيًا للمواشي عنده ولم يعطيه راتبه.

ويظهر مقطع الفيديو توسلات المسن بأن يتركه ولا يأخذ نقوده، بينما يصر الوافد على أن يوثقه في زاوية حديدية.