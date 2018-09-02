برشلونة يكتسح ويسكا ويتصدر الليجا

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي برشلونة الإسباني، فريق ويسكا، في المباراة المقامة بينهما اليوم الأحد، بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الليجا.

وسجَّل أهداف البارسا ليونيل ميسي الذي سجَّل في الدقيقة الـ16 و الـ61 من عمر المباراة، وخورخي بوليدو لاعب ويسكا الذي سجل في مرماه في الدقيقة الـ24، وكذلك لويس سواريز وأحرز هدفين فيه الدقيقة الـ39 و 93 من عمر اللقاء، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ48، وإيفان راكيتيتش في الدقيقة الـ52، وأخيرًا جوردي ألبا في الدقيقة الـ81.

وبهذا الفوز يصعد برشلونة إلى قمة الليجا برصيد 9 نقاط إلى جانب ريال مدريد الذي يمتلك نفس عدد النقاط، ويظل ويسكا في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 57 عام التي يفوز فيها الشياطين الحمر بنتيجة 8-2 في الليجا بالكامب نو بعد أن فاز موسم 60-1961 ضد غرناطة في 19 مارس 1961.