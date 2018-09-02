برشلونة يكتسح ويسكا ويتصدر الليجا
اكتسح نادي برشلونة الإسباني، فريق ويسكا، في المباراة المقامة بينهما اليوم الأحد، بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الليجا.
وسجَّل أهداف البارسا ليونيل ميسي الذي سجَّل في الدقيقة الـ16 و الـ61 من عمر المباراة، وخورخي بوليدو لاعب ويسكا الذي سجل في مرماه في الدقيقة الـ24، وكذلك لويس سواريز وأحرز هدفين فيه الدقيقة الـ39 و 93 من عمر اللقاء، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة الـ48، وإيفان راكيتيتش في الدقيقة الـ52، وأخيرًا جوردي ألبا في الدقيقة الـ81.
وبهذا الفوز يصعد برشلونة إلى قمة الليجا برصيد 9 نقاط إلى جانب ريال مدريد الذي يمتلك نفس عدد النقاط، ويظل ويسكا في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ 57 عام التي يفوز فيها الشياطين الحمر بنتيجة 8-2 في الليجا بالكامب نو بعد أن فاز موسم 60-1961 ضد غرناطة في 19 مارس 1961.
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