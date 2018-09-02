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  3. شاهد .. يمنيين يرقصون من اعلى سقالة !

شاهد .. يمنيين يرقصون من اعلى سقالة !




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3858 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههه يرقصون واهم منخرشين لايزحلق واحد فيهم

[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 1 ساعة

يا قوة قلوبهم

[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههه
الحذر واجب!!

[ عدد التعليقات: 10970 ] نشر منذ 53 دقيقة

ياورد ياكـاذي
ياموز يامشمش
ياعنبرود
ياقمري الوادي
لك خد شاميّة
وعين الهنود
يافل يانادي
قل لي ليالي الوصل
هل باتعود
بانجلى الصّادي
يا سمهري القامة
أسيل الخدود
اذا حدا حادي
ليلا تذكّرتك
فارقت الرّقود
نسيت ميعادي
من علّمك لمّا
خلفت الوعود
**
كلمات أغنية ياورد ياكاذي – فيصل علوي

[ عدد التعليقات: 10970 ] نشر منذ 47 دقيقة

ما أقـول إلا الله يـرجِـع أليــمن لِأهلهـــا ويبعِـد عنــهم كِل شَــــر .

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