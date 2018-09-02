شاهد .. يمنيين يرقصون من اعلى سقالة !

الأحد 2
سبتمبر
ماعندهم وقت ,,
ههههههههه يرقصون واهم منخرشين لايزحلق واحد فيهم
يا قوة قلوبهم
هههههههههههههههههههههههههههههههه
الحذر واجب!!
ياورد ياكـاذي
ياموز يامشمش
ياعنبرود
ياقمري الوادي
لك خد شاميّة
وعين الهنود
يافل يانادي
قل لي ليالي الوصل
هل باتعود
بانجلى الصّادي
يا سمهري القامة
أسيل الخدود
اذا حدا حادي
ليلا تذكّرتك
فارقت الرّقود
نسيت ميعادي
من علّمك لمّا
خلفت الوعود
**
كلمات أغنية ياورد ياكاذي – فيصل علوي
ما أقـول إلا الله يـرجِـع أليــمن لِأهلهـــا ويبعِـد عنــهم كِل شَــــر .
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53251 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماعندهم وقت ,,
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3858 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه يرقصون واهم منخرشين لايزحلق واحد فيهم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 1 ساعة
يا قوة قلوبهم
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
الحذر واجب!!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10970 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياورد ياكـاذي
ياموز يامشمش
ياعنبرود
ياقمري الوادي
لك خد شاميّة
وعين الهنود
يافل يانادي
قل لي ليالي الوصل
هل باتعود
بانجلى الصّادي
يا سمهري القامة
أسيل الخدود
اذا حدا حادي
ليلا تذكّرتك
فارقت الرّقود
نسيت ميعادي
من علّمك لمّا
خلفت الوعود
**
كلمات أغنية ياورد ياكاذي – فيصل علوي
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10970 ] نشر منذ 47 دقيقة
ما أقـول إلا الله يـرجِـع أليــمن لِأهلهـــا ويبعِـد عنــهم كِل شَــــر .