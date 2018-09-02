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النائب العام يوجه بنقل معاملات النيابة العامة بالدمام إلى الخبر

النائب العام يوجه بنقل معاملات النيابة العامة بالدمام إلى الخبر
علي القحطاني(صدى):

تفقد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، مبنى النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا على نقل جميع المعاملات إلى محافظة الخبر.

كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة الذي وقف بنفسه لتفقد المبنى شخصياً ولسمو وزير الداخلية للاطمئنان على سلامة الموظفين، مثمنًا جهود رجال الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى والخاصة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت حريقاً في تكسيات واجهات المبنى الخارجية للنيابة العامة، بمدينة الدمام، والمكون من مبنيين متصلة لأكثر من تسعة أدوار حيث تمت السيطرة على الحريق دون إصابة أحد.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمدلله على كل حال

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