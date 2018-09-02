بعد 50 عاما قضاها بالإصلاح بين الناس حادث مروري ينهي حياة شيخ قبيلة الرشده
غيب الموت اليوم الأحد شيخ قبيلة الرشدة ” إحدى قبائل بني يزيد ” الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي ، عن عمر تجاوز 70 سنه ، عقب حادث مروري وقع بأحد منعطفات العين الحارة شرق الليث ، حيث لقي مصرعه نتيجة الحادث .
وقد سادت موجة من الأسى والحزن ، عمت الليث وما جاورها ، ليس اعتراض على قدر الله ، بل لما كان يتمتع به الفقيد ، وعلى مدى خمسة عقود من سعيه الحثيث في أعمال الخير والإصلاح بين الناس في كافة أنحاء المحافظة وما جاورها من المحافظات الأخرى ، فقد حباه الله قابلية في قلوب الناس والرضى بما يصلح به بينهم .
وقد كانت تلجأ إليه القبائل في فض النزاعات بينهم ، وكان كذلك له الأثر الكبير في المساهمة بإنشاء الكثير من الخدمات ، كالمدارس والمراكز الحكومية بقرية العين الحارة .
وأديت الصلاة على جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأحد، بالجامع الكبير بمحافظة الليث، ودفن في ( مقبرة الخيوط ) بالعين الحارة.
” صدى ” التي آلمها الخبر تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي ، لذوي الفقيد ولكافة قبيلته .
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمه الله رحمة واسعه وجعل ما قدمه في ميزان حسناته
المهاجر[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 2 ساعتين
شيخ…. شهم… كريم… حليم…شجاع… يغيث الملهوف… يعين على النوائب…
رحمك الله يا أباحسين ما أطيب سيرتك….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53251 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ومحبيه ,, آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له