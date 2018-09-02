بعد 50 عاما قضاها بالإصلاح بين الناس حادث مروري ينهي حياة شيخ قبيلة الرشده

حامد العمري(صدى):

غيب الموت اليوم الأحد شيخ قبيلة الرشدة ” إحدى قبائل بني يزيد ” الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي ، عن عمر تجاوز 70 سنه ، عقب حادث مروري وقع بأحد منعطفات العين الحارة شرق الليث ، حيث لقي مصرعه نتيجة الحادث .

وقد سادت موجة من الأسى والحزن ، عمت الليث وما جاورها ، ليس اعتراض على قدر الله ، بل لما كان يتمتع به الفقيد ، وعلى مدى خمسة عقود من سعيه الحثيث في أعمال الخير والإصلاح بين الناس في كافة أنحاء المحافظة وما جاورها من المحافظات الأخرى ، فقد حباه الله قابلية في قلوب الناس والرضى بما يصلح به بينهم .

وقد كانت تلجأ إليه القبائل في فض النزاعات بينهم ، وكان كذلك له الأثر الكبير في المساهمة بإنشاء الكثير من الخدمات ، كالمدارس والمراكز الحكومية بقرية العين الحارة .

وأديت الصلاة على جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأحد، بالجامع الكبير بمحافظة الليث، ودفن في ( مقبرة الخيوط ) بالعين الحارة.

” صدى ” التي آلمها الخبر تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي ، لذوي الفقيد ولكافة قبيلته .