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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بعد 50 عاما قضاها بالإصلاح بين الناس حادث مروري ينهي حياة شيخ قبيلة الرشده

بعد 50 عاما قضاها بالإصلاح بين الناس حادث مروري ينهي حياة شيخ قبيلة الرشده
حامد العمري(صدى):

غيب الموت اليوم الأحد شيخ قبيلة الرشدة ” إحدى قبائل بني يزيد ” الشيخ بنيه بن كلاب اليزيدي ، عن عمر تجاوز 70 سنه ، عقب حادث مروري وقع بأحد منعطفات العين الحارة شرق الليث ، حيث لقي مصرعه نتيجة الحادث .

وقد سادت موجة من الأسى والحزن ، عمت الليث وما جاورها ، ليس اعتراض على قدر الله ، بل لما كان يتمتع به الفقيد ، وعلى مدى خمسة عقود من سعيه الحثيث في أعمال الخير والإصلاح بين الناس في كافة أنحاء المحافظة وما جاورها من المحافظات الأخرى ، فقد حباه الله قابلية في قلوب الناس والرضى بما يصلح به بينهم .

وقد كانت تلجأ إليه القبائل في فض النزاعات بينهم ، وكان كذلك له الأثر الكبير في المساهمة بإنشاء الكثير من الخدمات ، كالمدارس والمراكز الحكومية بقرية العين الحارة .

وأديت الصلاة على جثمان الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الأحد، بالجامع الكبير بمحافظة الليث، ودفن في ( مقبرة الخيوط ) بالعين الحارة.

” صدى ” التي آلمها الخبر تتقدم بصادق المواساة وأحر التعازي ، لذوي الفقيد ولكافة قبيلته .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمه الله رحمة واسعه وجعل ما قدمه في ميزان حسناته

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 2 ساعتين

شيخ…. شهم… كريم… حليم…شجاع… يغيث الملهوف… يعين على النوائب…
رحمك الله يا أباحسين ما أطيب سيرتك….

[ عدد التعليقات: 53251 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ومحبيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويغفر له

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