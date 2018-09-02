كراتين التمر أمام حمامات المساجد تثير جدلا واسعا .. ونشطاء: إفساد للنعم

عادل الحربي (صدى):

أثارت ظاهرة وضع كراتين التمر أمام حمامات المساجد حالة من الاستياء بين عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المغردين أن وضع التمور أمام الحمامات وبجوار مبردات المياه؛ يتسبب في تلفها وعدم الاستفادة منها، مبينين إعتراضهم على هذا الأمر الذي تحول إلى ظاهرة.

وأضاف المغردين أن تلك المشكلة تندرج تحت ” إفساد النعم ” ، وعدم حفظها وفقاً لتوجيهات وتعليمات الدين.