مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين.

وأكد المستشفى أن الوظائف لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات محاسب (الرياض)، عالم أبحاث مساعد (الرياض)، مساعد خدمات الطعام (الرياض)، مصمم التعليم (الرياض)، مساعد بناء (الرياض)، مندوب مطار ثان (الرياض)، مساعد تخطيط صدى القلب (الرياض)، اختصاصي سريري (جدة)، فني مختبر (جدة)، مساعد رعاية مرضى (جدة)، استشاري مساعد- أمراض القلب (جدة)، فني تصوير إشعاعي (جدة)، ممرض أول (جدة)، استشاري مشارك- طب طوارئ الأطفال (جدة).

وأكد المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2018م، مشيرا إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا) .