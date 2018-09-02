بالفيديو.. بوش يعطي زوجة أوباما قطعة حلوى أثناء جنازة ماكين

واشنطن(صدى):

أظهرع فيديو متداول الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أثناء جنازة السيناتور الجمهوري جون مكين، وهو يتناول شيء من يد زوجته لورا ليعطيه لزوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة ميشيل أوباما.

وأوضح المقطع أن بوش كان يأكل قطعة من الحلوى قبل أن يأخذ قطعة أخرى من زوجته ويعطيها لزوجة أوباما.