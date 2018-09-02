بدعم من خطيبها.. فتاة تجني 53 ألف دولار مقابل التنزه مع الرجال

واشنطن(صدى):

تجني فتاة عشريني تدعى ” شين هانتر ” يوميا 300 دولار أمريكي مقابل الخروج في موعد غرامي مع الرجال الغرباء ، وهي الوظيفة التي اتخذتها لنفسها، بدعم من خطيبها.

وأكد خطيبها أن حبيبته مجرد موظفة تؤدي عملها الذي يشترط عدم إقامة علاقة جسدية مع أولئك الرجال، وبلغت الأموال التي جنتها الشابة حوالي 53 ألف دولار، منذ أن بدأت في مواعدة الرجال الغرباء باختلاف أعمارهم قبل عامين.

وتتطلب وظيفة ” شين ” هو مشاركة أولئك الرجال الذين قابلتهم عبر أحد المواقع التعارف على الإنترنت تناول العشاء في موعد أقصاه ساعتين، وشرطها الوحيد هو عدم ممارسة علاقة مع ذلك الشخص، فقط الحديث حول العديد من الموضوعات، التنزه، زيارة المعالم السياحية، وحال رفض الشخص لشروطها ينتهي الموعد على الفور، ذلك الشرط كان احتراما للعلاقة التى جمعتها بـ ” مايكل ” خطيبها.