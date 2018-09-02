بعد 7 سنوات.. الشيخ الخميس ينفي ما ذكره أن ” بن الباز ” يفتي الجن

علي القحطاني (صدى):

أوضح الداعية الكويتي، الشيخ الدكتور عثمان الخميس، أنا ما صدر منه قبل 7 سنوات عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بأنه كان ” يرحمه الله ” يفتي الجن، غير صحيح.

وأشار ” الخميس ” في مقطع فيديو نشره عبر موقع ” يوتيوب ” ، إلى أنه كان يظن أن هذا الكلام سمعه من الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان وهو من خواص تلاميد الشيخ عبدالعزيز، مضيفًا أن ” السدحان ” تحدث معه قبل 5 سنوات وأخبره أنه لم يحدثه بهذا من قبل.

وقال الشيخ الخميس : ” هو خطأ ووهم مني، طالما أنه يقول: ما سمع بها ولا حدثني بها، ولعلي سمعتها من غيره، وقد تكون حدثت وقد تكون لا ” .

وأضاف: “في حج هذا العام اتصل بي الشيخ الدكتور عبدالعزيز السدحان ليذكرني بعدم نشر هذا النفي، وكلمني بأنه لم يجد نفي الكلام المنقول عنه في اليوتيوب ” .

وأتم : ” قمت بتسجيل شريط قبل 4 سنوات، ونفيت فيه ما نقلته عن السدحان، لكن لم ينشر الشريط بعد أن نسي الموظف المختص بتسجيلاتي نشره ورفعه في الموقع ” .