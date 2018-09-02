شاب يحرق آخر انتقاما لشرفه

القاهرة(صدى):

انتقم شاب يدعى ” عمرو . ع ” ، من عشيق طليقته بعد مرور 17 يومًا على الانفصال عنها، بقتله حرقًا.

وانفصل الشاب عن زوجته بعد زواج استمر 7 سنوات، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينها وبين ثلاثيني يدعى ” نور الدين . ش ” ، لذلك قرر عمرو الانتقام منها وقتله حرقًا.

واستدرج ” عمرو ” العشيق إلى شقة واقعة في أحد أحياء محافظة الجيزة بمصر، وأشعل النيران في جسده وعضوه التناسلي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وألقت الشرطة، القبض على القاتل وأخطرت النيابة التي قررت حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.