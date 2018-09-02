وظائف شاغرة في بداية لتمويل المنازل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة بداية لتمويل المنازل بالرياض، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير المخاطر التشغيلية والسياسة للجنسين، مدير أول- مكتب إدارة المشاريع للجنسين، مدير تكنولوجيا المعلومات للجنسين، مدير العلاقات للجنسين، مسؤول إغلاق العقود للرجال، مدير المشاريع للجنسين، مسؤول خدمات العملاء للجنسين، مسؤول موارد بشرية للنساء.

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