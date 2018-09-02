مركز التأهيل الشامل للاناث بجدة يحتفل بالعودة الى المدارس ” مهرجان العودة الى المدارس “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التاهيل الشامل للاناث بمحافظة جده مهرجان العودة الى المدارس وذلك تزامنا مع بداية العام الدارسي الجديد 1440 والذي يستمر لمدة اسبوع كامل يتم فيه عمل عدة انشطة تمهيدية حيث يشتمل التدريب الداخلي على ( التعليم والتدريب الفردي والجماعي) ويشمل عدة مجالات ترفيهيه.فنية.ثقافية. اجتماعية.ورياضية.

حيث يقوم المدربات بقسم البرامج والانشطة بوضع الخطط والبرامج المناسبه للحالات الملتحقات بفصول التدريب تشمل الفترتين الصباحية والمسائية

والتى تهدف بدوررها الى عدة اهداف منها شغل اوقات الفراغ . ابراز الهوايات والمواهب بالاضافة الى التدريب على مهارات الحياة اليومية ..

النشاط اعداد وتنفيذ قسم البرامج والانشطة بالمركز.