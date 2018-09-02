مسافر من الرياض يطلق زوجته بمطار جدة ويتهمها بالخيانة

خاص(صدى):

بعد لحظات من هبوط طائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نشبت مشادة كلامية بين زوجين انتهت بالطلاق أمام المسافرين بعد أن اتهم الرجل زوجته بالخيانة.

وقال مصدر لـ ” صدى ” أن الواقعة حدثت في صالة وصول الركاب وبدأت بتوبيخ الرجل للسيدة التي ترافقه وكان يبدو عليه الانفعال والعصبية بشكل كبير واتهمها بالخيانة ثم أقدم على طلاقها وسط حالة من الذهول بين المسافرين .

وأوضح ” المصدر” أن الرجل من جنسية عربية وكان قد قدم من الرياض إلى محافظة جدة مشيرا إلى أنه بعد أن طلق زوجته تركها وانصرف فيما حاولت السيدة السيطرة على مشاعرها المجروحة بعد الصدمة التي تلقتها لمواجهة الموقف الصعب الذي تعرضت له أمام العديد من المسافرين .