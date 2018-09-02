مسافر من الرياض يطلق زوجته بمطار جدة ويتهمها بالخيانة
بعد لحظات من هبوط طائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نشبت مشادة كلامية بين زوجين انتهت بالطلاق أمام المسافرين بعد أن اتهم الرجل زوجته بالخيانة.
وقال مصدر لـ ” صدى ” أن الواقعة حدثت في صالة وصول الركاب وبدأت بتوبيخ الرجل للسيدة التي ترافقه وكان يبدو عليه الانفعال والعصبية بشكل كبير واتهمها بالخيانة ثم أقدم على طلاقها وسط حالة من الذهول بين المسافرين .
وأوضح ” المصدر” أن الرجل من جنسية عربية وكان قد قدم من الرياض إلى محافظة جدة مشيرا إلى أنه بعد أن طلق زوجته تركها وانصرف فيما حاولت السيدة السيطرة على مشاعرها المجروحة بعد الصدمة التي تلقتها لمواجهة الموقف الصعب الذي تعرضت له أمام العديد من المسافرين .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا إلة إلا الله
الله لا يبلانا ويسترنا ويستر على عارنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10957 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يســتر علـى عـباده .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53242 ] نشر منذ 28 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرشي[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله ماني عارف إيش اقول في نوعية ناس بالشكل هذا .
يا إنسان داري امور حياتك الزوجية بين اربعة جدران وإذا إنت وجدت منها ما يغضب الله ويجعل
حياتكم الزوجية مستحيله أرجعها إلى أهلها عندها إن شئت أخبرهم عن السبب وإن شئت أن تستر
عليها فأفعل وهذا أفضل وأنهي حياتك معها رغم ماسببته لك من جراح والآم بمنتهى الهدووووووء .
والله لو فعلت معها ذلك فإنها لن تنساك ماعاشت وستبكي على ضياعها لعشرتك زمنآ طويلآ
وستحترمك أكثر مما كانت وهي في عصمتك … وأفهم يا فهيم .
عبدالله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 13 دقيقة
اتهام الزوج لزوجته بالخيانه عادة تصدر من مريض نفسي لم يعالج
فطيس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 دقائق
القرشي
انت روعة
تتزوجني مسيار . مشوار
مغبار . اي شي
اذا انت موافق
دق على عمتك