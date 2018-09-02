فيات 124 اسبايدر 2019 تظهر في فيديو تشويقي جديد

أميرة خالد(صدى):

باضافة عجلات سوداء 17 بوصة وسقف مرن بني اللون وعجلة قيادة تلسكوبية و7500 لفة في الدقيقة كاضافة جديدة لعدادات السيارات وحوامل أكواب أفضل وكاميرا خلفية ، طورت مازدا سيارتها مياتا الشهيرة التي تعتبر النسخة المطابقة لسيارات فيات 124 اسبايدر, وبالمثل تستعد فيات لتطوير موديلات 124 اسبايدر كموديل 2019 بنفس التعديلات التي حصلت عليها النسخة اليابانية.

ويمكن التوقع بان فيات وأبارث قاما بعمل تعديلات في محرك السيارة 1.4 لتر مالتي اير بشاحن توربيني رباعي الاسطوانات, والمحرك في صورته القياسية يولد قوة 160 حصان تزيد الي 164 حصان في مواصفات أبارث .

وكلاً من 124 ومازدا MX-5 قد صنعا في هيروشيما في اليابان ومعظم الهيكل والمكونات مشتركة بين السيارتين ، ولكن ناقل الحركة في سيارة فيات عدل ليكون نسخة مطورة من الناقل المانيوال من 6 سرعات المتواجد في سيارة مازدا من الجيل السابق. كما تتوفر 124 ومياتا بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات .