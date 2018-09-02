اعتراض صاروخي باليستي فوق سماء جازان

تركي السالم(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء جازان.

وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، فيما ينتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.