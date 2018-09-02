اعتراض صاروخي باليستي فوق سماء جازان
اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا فوق سماء جازان.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، فيما ينتظر أن تصدر قيادة التحالف العربي بيانًا بالتفاصيل.
الواقع[ عدد التعليقات: 6430 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا حزب الله إيراني إرهابي ويجب تدميره بدون هوادة وأمن السعودية خط أحمر غصب عن الأمم المتحدة التي تحاور مليشيات إيران الحوثية وهذه فضيحة دولية كبرى كيف تسمح لإيران بتوزيع الصواريخ البالستية ونشرها بادي العصابات والمليشيات التي تستخدمها ضد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53242 ] نشر منذ 22 دقيقة
اخزاهم الله ,, آمين ,,
,, شدوا عليهم ياابطال وانهوهم على السريع ، كل ماطالت ماطلت ,,