بالصور.. ثانوية الملك سلمان تستقبل طلابها بمناسبة العام الدراسي الجديد

محمد الشرافاء(صدى):

مع مطلع أول أيام العام الدراسي الجديد واشراقة صباح هذا اليوم (الأحد) استقبلت ثانوية الملك سلمان التابعة لتعليم محافظة وادي الدواسر طلابها ببرنامج حافل ومميز اعدته إدارة المدرسة .

واستهل قائد المدرسة منير الشرافاء خلال الطابور الصباحي بكلمة رحب بها بالمعلمين و الطلاب وهنأهم بالعودة إلى صروح العلم ، حاثاً الطلاب على المثابرة و الاجتهاد و كسب أعلى الدرجات مبيناً أنه مع جميع منسوبي المدرسة من معلمين وإداريين حريصين على رفع المستوى العام و تخريج دفعات تخدم الوطن في شتى المجالات وفقاً لرؤية المملكة ، وأشار إلى أهمية أن يدرك الطلاب أهمية الإنطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من منسوبي المدرسة خلال العام الماضي لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة .

تلا ذلك تقديم المرشد الطلابي سعد آل غلفيص برنامجاً خاصاً للطلاب المستجدين للتعريف بالنظام المدرسي ولائحة المواظبة والسلوك وآلية الخصم توضيح آلية الدراسة والتحصيل المدرسي بنظام المقررات حيث اختتم البرنامج بجولة في جميع مرافق المدرسة من معامل ومصادر تعلم ومرافق خدمية ثم استمعوا لشرح موجز من مسؤول الأمن و السلامة في المدرسة سعيد الزهراني لمفهوم الأمن و السلامة مؤكداً على توفير جميع سبل الأمان ووسائل السلامة في المدرسة بإذن الله .

ثم وضح رائد النشاط الطلابي بالمدرسة عبدالله بن فرج بأنه سيتم تفعيل خلال الأسبوع الأول جميع البرامج المخصصة بالأسبوع التمهيدي من ندوات تثقيفية و إذاعات هادفة و مسابقات ترفهية وبرامج رياضية متمنياً التوفيق لجميع الطلاب ، داعياً أن يكون هذا العام عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات، وتحقيق الطموحات للطلاب.