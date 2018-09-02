سعيد العجل(صدى):

مع بداية العام الدراسي للقطاع التعليمي بمركز الارطاويه تواجدت الفرق الميدانية بمرور الارطاويه بالشوارع الرئيسيه وعند الإشارات وعند مدارس البنين .

من اجل تسهيل حركة المعلمين والمعلمات والطلبه والطالبات وتهيئة الأجواء المناسبه لهم.

يذكر ان مرور الارطاويه ومنذ افتتاحه قلل من المخالفات المروريه ومنها قطع الإشارات وعكس السير والتفحيط والوقوف الخاطئ خاصة بالسوق التجاري التي كانت تضايق أهالي الارطاويه وتعامل مع المخالفين بكل حزم بمتابعة من مدير مرور الارطاويه رئيس رقباء عبدالله المزيد.