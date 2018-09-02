للجنسين.. وظائف شاغرة في كلية الجبيل الجامعية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى كلية الجبيل الجامعية.

وأوضحت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: أستاذ مساعد في الكيمياء، أستاذ مساعد في الرياضيات، أستاذ مساعد في الفيزياء، أستاذ مساعد في الهندسة المدنية، أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية.

كما تضمنت الوظائف : محاضر في إدارة الأعمال للنساء، محاضر في إدارة الأعمال، أستاذ مساعد في إدارة الأعمال للنساء، أستاذ مساعد في إدارة الأعمال.

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