الاتحاد الآسيوي يقرر استمرار الأراضي المحايدة

ماجد محمد(صدى):

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي 28 اغسطس بالعاصمة اليابانية طوكيو لمناقشة تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث قرر استمرار الأراضي المحايدة للموسم المقبل بين الأندية الإيرانية والسعودية كما كانت في الموسم الماضي.

وقرر لعب الاندية السعودية والقطرية في أراضيها، في حين رفض مقترح زيادة عدد اللاعبين الأجانب الى خمسة لاعبين والاكتفاء بما كان عليه في السابق ثلاثة لاعبين اجانب ولاعب آسيوي.