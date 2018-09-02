شاب يقتل والدته بطريقة مروعة بسبب الطعام

القاهرة(صدى):

قتل شاب مصري والدته بطريقة مروعة بعد خلافات بينهما على نوع الطعام الذي أعدته له قبل وصوله المنزل، ليرقدها جثة هامدة غارقة في الدماء.

تعود التفاصيل عندما نشبت مشادة كلامية بين الشاب الثلاثيني ووالدته الستينية لعدم رضاه عن الطعام المقدم له، الأمر الذي تطور لاستعانته بسكين المطبخ لطعنها بعدة طعنات في رقبتها.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الحادثة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تلقيهم بلاغا حول الجريمة.

وأصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة جثة المجني عليها للطب الشرعي، قبل التصريح بدفنها.