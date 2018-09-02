شاب يقتل والدته بطريقة مروعة بسبب الطعام
قتل شاب مصري والدته بطريقة مروعة بعد خلافات بينهما على نوع الطعام الذي أعدته له قبل وصوله المنزل، ليرقدها جثة هامدة غارقة في الدماء.
تعود التفاصيل عندما نشبت مشادة كلامية بين الشاب الثلاثيني ووالدته الستينية لعدم رضاه عن الطعام المقدم له، الأمر الذي تطور لاستعانته بسكين المطبخ لطعنها بعدة طعنات في رقبتها.
وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الحادثة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تلقيهم بلاغا حول الجريمة.
وأصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة جثة المجني عليها للطب الشرعي، قبل التصريح بدفنها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53242 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله ويش ذا الخبر الشيطاني ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2033 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله لا يوفقة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10957 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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حسـبي الله عــــلاه ذبح امـه عشـان بطــنه جِعِـل بطــنه ينـبط .
عبود[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 11 دقيقة
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، هذي اخرت المخدرات مستحيل رجل فيه ذره من عقل يقتل امه مهما كان ، الله يرحمها ويغفر لها .
M-512🐧[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 10 دقائق
حسبي الله ونعم الوكيل فيه اتمنى سلخه وقتله ببطء ، الأم تحت أقدامها الجنة 💔😭