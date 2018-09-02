وظائف شاغرة في الزامل القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة مجموعة الزامل القابضة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير العقود الخبر: درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، أو الهندسة، مدير الإنتاج الدمام: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، أو هندسة التصنيع، مدير المشتريات الدمام: درجة البكالوريوس في تخصصات: الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المواد، أو المجالات ذات الصلة.

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