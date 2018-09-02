رئيس وزراء باكستان ينتقل بمروحية من المنزل إلى المكتب.. والشعب يرد

إسلام آباد(صدى):

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان، من رئيس الوزراء عمران خان، الذي ينتقل بمروحية من منزله إلى مكتبه يوميًا.

واعتبر رواد مواقع التواصل، أن هذا الأمر يعد من مظاهر البذخ حيث إن المسافة التي يقطعها لا تتجاوز الـ15 كيلو مترًا.

وذكَّر هذا الأمر الباكستانيين، بما كان يعلنه ” خان : قبل الانتخابات عن إزالة مظاهر البذخ حول الموظفين الكبار والسياسيين.

من جانبه، صرح وزير الاستعلامات الباكستاني بأن تكلفة التنقل جوًا لا يتجاوز ما 34. جنيهًا استرلينيًا للكيلو متر الواحد، فيما سخر البعض من هذا التصريح مقترحين على ” خان ” استقلال ” التوك توك ” بدلًا من المروحية.