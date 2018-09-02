جمعية الأطفال المعوقين توفر وظائف صحية شاغرة بالمدينة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جمعية الأطفال المعوقين وظائف صحية شاغرة للنساء للعمل بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأكدت الجمعية أن الوظائف تحت مسميات أخصائيات علاج طبيعي، وأخصائيات علاج وظيفية لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه، مبينة أن الوظائف أخصائيات علاج طبيعي، و أخصائيات علاج وظيفي.

وأوضحت الجمعية أن الشروط اللازم توفرها هي الشهادة الجامعية البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضّل في مجال تأهيل الأطفال، و إتقان اللغة الإنجليزية.

4- الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضافت أن طريقة التقديم ترسل الطلبات مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة من خلال الفاكس رقم 0148424699 .