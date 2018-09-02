برنامج ” ملاك ” يدشن تطبيقاً إلكترونياً لتنظيم علاقة شاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة

واس(صدى):

دشّن برنامج ” اتحاد الملاك ” التابع لوزارة الإسكان تطبيقًا إلكترونياً يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ويضم التطبيق الإلكتروني الذي يُعرض باللغة العربية ويدعم جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية العديد من الخدمات الإلكترونية لتنظيم العلاقة بين الملاك، وارشيفاً لجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاتحاد.

وأوضح المشرف العام على برنامج ” مُلّاك ” المهندس مازن بن محمد الداوود أن التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه اليوم يرفع من نسبة التواصل بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، حيث يضم العديد من المميزات التفاعلية كصفحة ” التفاعل الاجتماعي ” والتي يتم من خلالها مشاركة الأفكار والاقتراحات، والبث المرئي، إلى جانب المناسبات العامة والخاصة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية لتسهيل مشاركة الأفكار بين ملاك الوحدات، وتعزيز التواصل فيما بينهم.

وأضاف: “يمكن تلخيص الخدمات التي يقدمها تطبيق ” ملاّك ” في خمس نقاط رئيسية، إذ يمكن من خلاله الترشح والتصويت لمجلس إدارة الاتحاد، والمشاركة في تصويت المجلس، والاطلاع على لائحته والتصويت عليها وعرض النتائج، كما يمكن من خلال التطبيق الاطلاع على الفواتير والقوائم المالية الخاصة بالاتحاد، والاطلاع على شهادة الاتحاد، وخطاب اعتماد الحساب البنكي، كما يتميز بتسهيل التواصل بين الأعضاء من خلال صفحة “التفاعل الاجتماعي”، مؤكداً أنه سيكون بمثابة الأرشيف الإلكتروني لأعضاء الاتحاد، حيث يمكن استعراض أرشيف التصويت الذي أجري سابقًا، والاطلاع على كافة النتائج، كما يمكّن التطبيق مستخدميه من إدارة خدمات مجلس الإدارة، واستعراض الخدمات المالية للاتحاد، والقدرة على متابعة الملف المالي وكافة تفاصيله.

وأشار الداوود إلى أن تدشين التطبيق الإلكتروني مرّ بأكثر من مرحلة، حيث بدأت إدارة البرنامج بحصر متطلبات المهتمين وتدوين احتياجاتهم، ثم مراجعة كافة الإجراءات التي تتم في مجالس إدارات الاتحادات، كما سعت بعد ذلك إلى خلق قنوات جديدة تسهم في زيادة إنتاجية مجلس الاتحاد، وترفع جودة أدائه، لافتاً إلى أن التطبيق متاح للأجهزة الذكية عبر نظامي (Android) و(IOS).

يذكر أن برنامج ” اتحاد الملاك ” يُعد أحد البرامج والمبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، عبر وضع وتطوير الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وأطلق البرنامج مؤخراً بوابة إلكترونية تضم العديد من الخدمات وتهدف إلى إثراء تجربة ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والاستفادة من خدمات البرنامج الكترونيا، ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “اتحاد الملاك” من خلال الرابط التالي:https://mullak.sa/