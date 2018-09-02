الصندوق العقاري يوضح كيفية الاستفادة من ” التمويل المدعوم “
أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، كيفية الأستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم “.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفييد قال فيه : السلام عليكم انا مقدم من عام 1427وطلع اسمي قبل 4اشهر قرض مدعوم وانا الان شاري ارض وباني عليهافلة ولله الحمد وعلي التزام قرض شخصي ومديونات سيارات بنظام التقسيط .سؤالي ماهي الطريقة للحصول على مبلغ 500الف بدون دعم اوفوائد.
ورد الصندوق قائلًا : وعليكم السلام في حال صدور اسمك ولديك عقار جاهز يمكنك الإستفادة من القرض العقاري “التمويل المدعوم” من خلال رهن العقار وسيتم تمويلك بنسبة 70% الى 85% من قيمة عقارك بشكل دفعة واحدة
من خلال إحدى الجهات التالية : بنك البلاد، البنك العربي، البنك الأهلي، بنك الرياض، بنك الجزيرة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4576 ] نشر منذ 1 ساعة
نصيحه لا احد يتورط في القرض الملغوم
سمعت عن ناس كثير البنك التجاري يخصم اقساط كبيره
والدعم ماينزل
وروح طارد وراجع وقدم شكاوي علشان ينزلون لك دعم اذا نزلوه
ناس كثير تورطوا في الاقساط
موسى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
انا خلصت جميع الاجراءات في بنك الرياض وافادوني بانه سوف يتم افراغ العقار الى شركة اثراء الرياض وليس رهن للعقار بل افراغ كلياً … لهذا اوقفت الطلب وما ادري ويش اسوي انا افرغ الصك ام ابطل من الطلب ..
ابغا النصيحه تكفووون .. وبعدين في الخبر ذا يقولون رهن من تصدق ؟؟؟؟
ابراهيم سلمان الحويطي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
السلام عليكم وصلتني رساله من وزارة الإسكان مفادها باانه صدر لي قرض بدون ارض مع كلمه المرور وانه عليك التواصل مع صندوق التنمية العقاري راجعت العقاري بدون اي سؤال عليك مراجعه فرع وزارة الإسكان وبدون اي نتيجه لذا امل اي جهه لها علاقة بوضعي هذا ان ترشدني بصراحه لولا وزارة الإسكان اخبرتني وعن طريق الضمان اتضح لهم رقم الهويه الحقيقه من رائ انني مستحق ولم يتواصلو سواء العقاري او فرع الإسكان فانني اري حجز لهم سويت في الرتز
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30958 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يغني عباده من واسع فضله