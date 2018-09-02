الصندوق العقاري يوضح كيفية الاستفادة من ” التمويل المدعوم “

علي القحطاني(صدى):

أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، كيفية الأستفادة من القرض العقاري ” التمويل المدعوم “.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفييد قال فيه : السلام عليكم انا مقدم من عام 1427وطلع اسمي قبل 4اشهر قرض مدعوم وانا الان شاري ارض وباني عليهافلة ولله الحمد وعلي التزام قرض شخصي ومديونات سيارات بنظام التقسيط .سؤالي ماهي الطريقة للحصول على مبلغ 500الف بدون دعم اوفوائد.

ورد الصندوق قائلًا : وعليكم السلام في حال صدور اسمك ولديك عقار جاهز يمكنك الإستفادة من القرض العقاري “التمويل المدعوم” من خلال رهن العقار وسيتم تمويلك بنسبة 70% الى 85% من قيمة عقارك بشكل دفعة واحدة

من خلال إحدى الجهات التالية : بنك البلاد، البنك العربي، البنك الأهلي، بنك الرياض، بنك الجزيرة.