آرسنال يصعد إلى المركز التاسع بعد الفوز على كارديف

نواف السالم(صدى):

نجح فريق آرسنال الإنجليزي في الفوز على كارديف، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح لاعب آرسنال شكودران مصطفى التسجيل في الدقيقة الـ11، قبل أن يدرك فيكوت كمارزا التعادل في الدقيقة الـ47 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز لاعب آرسنال إيميريك أوبامياتغ هدف التقدم مرة أخرى في الدقيقة الـ62، ولكن تعادل كارديف بهدف لاعبه داني وارد في الدقيقة الـ70، ليحسم ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال الفوز في الدقيقة الـ81، ويصعد فريقه إلى المركز التاسع بالدوري.